Fraser: 'In seizoen altijd een fase waarin het even minder gaat'

ARNHEM - Vitesse staat zondag voor een zware opgave. Na de mentale en sportieve tik in de Europa League komt de nummer 3 PEC Zwolle naar Arnhem. 'We zullen er weer staan hoor', verwacht trainer Fraser.

De oefenmeester was ook een dag na de uitschakeling helder in zijn conclusies. De harde bewoordingen van kort na de wedstrijd bleven overeind. 'We hadden een doelstelling, een realistische ook, en die hebben we niet gehaald. Zeker achteraf ook kun je zeggen dat Zulte Waregem gelijkwaardig aan ons was. Nou dan moet je voorwaarden creëren om te winnen en dat is ons niet gelukt. Daar zijn de spelers en ik verantwoordelijk voor, want dat eerste doelpunt uit die corner kan ik de andere stafleden en onze analisten niet verwijten. Die hebben alles perfect voorbereid. We hebben er niet het maximale uitgehaald en daarin dus gefaald.'

Niet afzagen

Na twee nederlagen op rij voerde Fraser de afgelopen dagen wat extra gesprekken en keek hij vooral om zich heen wie frisheid uitstraalt. 'Tim Matavz bijvoorbeeld gaf zelf aan dat hij vermoeid was. Je kijkt naar vorm, maar ook naar wie fris is. Achteraf heeft hij toch nog een uur moeten spelen. Zondag speelt Tim weer.' Een andere kwestie is Alexander Büttner die (opvallend) veel kritiek krijgt en tegen Zulte rood kreeg. 'Ik ben niet iemand die anderen snel afzaagt. Sommige spelers moet je helpen en anderen weer dwingen. De een is na tegenslag gevoeliger dan de ander.'

Veel steun

'Het publiek mag kritisch zijn', vervolgt Fraser. 'Iedereen heeft recht op zijn mening. We hebben veel steun gehad vind ik maar moeten de mensen wel wat blijven geven. Maar kijk, Heerenveen won zes wedstrijden achter elkaar en nu gaat het daar minder. Er komt altijd wel een fase in een seizoen waarin het even tegen zit. Misschien is dat bij ons nu na deze tweede drukke periode. Maar we gaan er zondag gewoon weer tegenaan en ik denk dat de ploeg er weer zal staan hoor. Je moet nooit te lang treuren en mag ook niet lang euforisch zijn. Er zal ook al genoeg mooie momenten geweest dit seizoen. Er komt altijd weer een volgende wedstrijd.'