Vince de Lange, van bondscoach naar bonbons

De Apeldoorner heeft een winkel geopend in thee, koffie en vooral chocola. De ex-bondscoach weet nu alles van bonbons.

"Het is niet eens een tienkamp, wat ik het leukste onderdeel van de atletiek vind, maar een honderdkamp. Alles moet bij elkaar afgestemd worden. De luchtvochtigheid, hoe lang je het tempereert en in de koelkast houdt, welke smaken. Het is veel complexer dan topsport, maar dat maakt het ook zo leuk."

"Het is geweldig, een heerlijk gevoel. Ik ben 25 jaar topcoach geweest, veel in het buitenland geweest en Olympische Spelen meegemaakt. Maar op een gegeven moment was het klaar en wilde ik wat anders. Wij houden heel erg van chocola en mijn vrouw houdt heel erg van thee en ik van koffie. En daar is dit uit voortgekomen."