Visarend gespot in Arnhems uiterwaardengebied Meinerswijk

ARNHEM - De afgelopen weken is de visarend gezien boven de Arnhemse uiterwaarden. De grote vogel is waarschijnlijk op weg naar warmere oorden. Het gebeurt vaker dat een visarend zich in onze provincie laat zien, maar het is wel zeldzaam. Of hij wat langer blijft deze herfst is niet duidelijk.

Nog maar net ontdekt door natuurliefhebbers

Verslaggever Laurens Tijink bezoekt het gebied tijdens een excursie van de provincie Gelderland. De excursie is onderdeel van de Gelderse biodiversiteitsdag. De dag is door de provincie georganiseerd om de vele honderden Gelderse natuurvrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Na een korte boottocht over de Rijn komt de groep aan in het uiterwaardengebied op de zuidoever van de Rijn bij Arnhem. Natuurgids Ruud Beringen vertelt over de planten die zich hier thuis voelen...

(tekst loopt door onder audio en foto)

Rijke geschiedenis

Het gebied is gevormd door het water van de Rijn en door de jarenlange winning van klei. Door de afgravingen zijn er een aantal diepe plassen in het gebied achtergebleven. In de Romeinse tijd werd Meinerswijk al bewoond. Archeologen hebben er een Romeins fort gevonden.

Ook de IJssellinie, in de Koude Oorlog bedoeld om de Russen te stoppen, heeft er zijn sporen nagelaten. Een caissonhaven en twee commandobunkers herinneren nog altijd aan deze tijd vol spanningen.

Meinerswijk is eigenlijk nog maar recent ontdekt door de Arnhemmers als fiets- en wandelgebied, vertelt Frans Koops van de Vereniging voor Veldbiologie in Arnhem.

(tekst loopt door onder audio en foto)

Slijkgroen

Tijdens de excursie is het enthousiasme onder de natuurvrijwilligers groot als ze een bijzondere ontdekking doen. Op een stukje drooggevallen kleigrond groeit een plantje dat nog het meest lijkt op een graspolletje met bovenop kleine blaadjes. Het plantje heet 'slijkgroen' en was nagenoeg verdwenen in ons land. Het behoorde dan ook tot de Rode Lijstsoorten. In Meinerswijk is het waterminnende plantje inmiddels weer volop te vinden, al moet je goed kijken om het plantje te ontdekken.

(tekst loopt door onder audio en foto)

Monumentale doorlaatbrug

Foto: Marcel Snijder

Blikvanger in het natuurgebied is de doorlaatbrug uit de jaren '30. Deze loopt dwars door het Meinerswijk. Het wordt vandaag de dag vooral door fietsers en wandelaars gebruikt. De constructie werd gemaakt voor de kleiwinning. Bij hoogwater werden de grote stalen platen neergelaten, waardoor het rivierwater werd tegengehouden. Hierdoor kon de kleiwinning bij hoogwater langer doorgaan. Bovendien was de brug nuttig om de overkant met droge voeten te bereiken. De brug is een monument.