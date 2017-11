NIJKERK - Bij een brand aan de Beatrixhof in Nijkerk zijn gisteravond een kleine vrachtwagen en een personenauto uitgebrand.

Rond 21.00 uur kwam de melding binnen bij de brandweer. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend.

Eerder deze week was er ook al een autobrand in Nijkerk. Toen brandde een bestelbus uit. Of er een verband is tussen beide branden is niet bekend.