Auto meerdere malen over de kop; één man gewond

Foto: Wim Hageman

ARNHEM - Op de A12 is in de nacht van vrijdag op zaterdag een ongeval gebeurd waarbij een personenauto meerdere malen over de kop is geslagen. Eén persoon raakte zwaar gewond.

In de vroege ochtend reed een Nederlandse personenauto achter op een auto met een Duits kenteken. De Nederlandse auto, met daarin twee personen, sloeg daarbij meerdere malen over de kop. De man raakte zwaar gewond. In de Duitse auto zat een gezin met twee kleine kinderen. Van hen raakte zover bekend niemand gewond. Hun auto was zozeer beschadigd dat het gezin met een taxi naar Duitsland is gebracht. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl