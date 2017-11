Adrie Bogers wil NEC nu scherp houden

NIJMEGEN - De koppositie is bereikt, maar nu is het zaak om daar te blijven voor NEC.

En daarin ligt een belangrijke taak voor trainer Adrie Bogers. "Ik moet het team aansturen en zorgen dat ze met beide beentjes op de grond blijven, want het seizoen is nog lang. Maar dit is een supergevoel. En volgende week zijn we vrij, dus we kunnen er wel even van genieten. Als je veel wedstrijden wint, eindig je uiteindelijk bovenaan. Dit was een lastige wedstrijd en pas op het laatst gaf Cambuur het op en hadden we nog meer kunnen scoren. Ze hebben veel kwaliteit en zij blijven niet zo laag staan."

Bogers was zeer tevreden over Mo Rayhi, die twee keer scoorde. "Mo is zo lang als hij mag spelen al behoorlijk onderweg met doelpunten en dat hij gevaarlijk is. En dat was hij vandaag weer."