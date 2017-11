Uitblinker Mo Rayhi geniet van koppositie NEC

NIJMEGEN - Mo Rayhi vervulde een hoofdrol bij NEC dat met 3-1 won van Cambuur.

De vleugelspits was de beste man op het veld en bekroonde dat met twee doelpunten. "Die 2-1 zat er heerlijk in, een lekkere chip over de keeper heen. En de 1-1 was zuiver in de hoek. Dit jaar vliegen ze er lekker in."

Het rendement van Rayhi is dit seizoen heel hoog. "Ik ben belangrijk voor het elftal. Vorig jaar had ik veel pech met ballen op de lat en de paal. Toen speelde ik vaak ook een beetje als een verkapte linksback en moest ik veel meeverdedigen. Dit jaar spelen we op de helft van de tegenstander en dan komen de kwaliteiten van onze aanvallers naar boven."

"We gaan nu het interlandweekend in met de koppositie, dus daar kunnen we extra lang van genieten. Twee weken, dat is voor iedereen hier in Nijmegen en bij de club heel belangrijk. We werden vandaag wakker na de 0-1 en hoe we terug kwamen, dat getuigt van discipline en van dat wij nooit opgeven."