NEC koploper eerste divisie na 3-1 zege op Cambuur

NIJMEGEN - NEC is de nieuwe koploper in de eerste divisie. De Nijmegenaren wonnen thuis met 3-1 van Cambuur.

De eerste helft was zeer matig. Steeven Langil had een aardige actie, maar doelman Cummins verwerkte zijn schot tot hoekschop.

Cambuur speelde goed georganiseerd en NEC kwam er eigenlijk niet doorheen. De geblesseerde Arnaut Groeneveld werd node gemist. Spelmaker Ferdi Kadioglu kon ook geen opening forceren.

Na rust leek het helemaal mis te gaan toen rechtsback Guus Joppen een voorzet volledig verkeerd inschatte. Van Kippersluis profiteerde en zette Cambuur op 0-1, tot ontzetting van Joppen.

NEC voetbalde daarna moeizaam en ontsnapte zelfs aan de 0-2 van Barto. Frank Sturing kopte namens de thuisclub over bij een hoekschop, maar het spel bleef rommelig. Totdat Mo Rayhi toesloeg. Na een afgeslagen aanval kwam de bal bij de vleugelspits terecht die de bal keurig in de hoek plaatste. En even later zorgde Rayhi met een prachtige lob ook voor de 2-1.

Vervolgens leek Cambuur weer gelijk te maken, maar een schot van Mathieu spatte uiteen op de lat. NEC bleef ook gevaarlijk. Invaller Jordan Larsson miste twee kansen en uiteindelijk viel de beslissing via Langil, die na een prachtige actie voor 3-1 zorgde. Daarna had Larsson nog twee enorme kansen. Door de zege is NEC nu koploper in de eerste divisie met een punt voorsprong op Jong Ajax.