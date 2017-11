Daryl van Mieghem: nu laten zien dat wij misschien wel bovenaan horen

DUIVENDRECHT - De Graafschap verraste vrijdag met een eclatante 0-5 zege op Jong Ajax. 'We hebben perfect uitgevoerd wat we wilden.'

Daryl van Mieghem sprak van een bizarre avond in Duivendrecht waar de talenten van Ajax keihard klop kregen van een superieur De Graafschap. 'Dik verdiend en het had nog veel hoger kunnen zijn', repte de vleugelspits na de riante zege. 'We scoren na rust heel snel. Van 0-2 naar 0-4. Daarna kregen we nog enorme kans en maakt Tim nog de 0-5 op het eind. Niemand die klaagt hoor.'

De rappe Van Mieghem was continu gevaarlijk op rechts en bekroonde zijn sterke optreden met de fraaie 0-4 die hij na goed werk van Diemers over Alblas lifte. 'Ja, een prima bal van Mark en als de keeper dan uitkomt kan hij er eigenlijk alleen maar over heen. Het was een mooie goal. Dit is een lekkere avond, het kan niet mooier. Als je het vergelijkt met vorig jaar is het iets waar we trots op mogen zijn.'

De Graafschap zette direct vol druk. Het strijdplan pakte goed uit. 'De trainer had gezegd dat als we zouden inzakken je in een soort ronde terecht komt. Dus was het plan direct druk zetten. We waren gevaarlijk in de omschakeling en hebben het gewoon heel goed gedaan hier tegen de koploper.'

Over twee weken is het De Graafschap - NEC in Doetinchem. 'Dat wordt een mooie wedstrijd', glom Van Mieghem al. 'Het leeft ook in de regio. Ik denk dat we maar moeten laten zien dat wij misschien wel bovenaan moeten staan.'