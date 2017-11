MALDEN - Een woning aan de Vinkenlaan in Malden is vrijdagavond overvallen.

Het gebied is afgezet en de politie doet onderzoek. Verdere details ontbreken op dit moment. Zo is niet bekend of er iets is buitgemaakt.

Foto: Omroep Gelderland

Er zijn meerdere politievoertuigen aan de Vinkenlaan. Dat is een straat met vooral villa's.