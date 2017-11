ARNHEM - De A28 bij 't Harde is vrijdagavond korte tijd dicht geweest vanwege een ongeluk.

Door een nog onbekende reden sloeg een auto over de kop en kwam in de berm terecht. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt.

Vanwege de berging van de auto, moest de weg tijdelijk dicht.