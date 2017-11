Drugslab in boerderij bekende muzikale familie gevonden

De bewuste plek. Foto: Google Maps

ARNHEM - Twee mannen uit Arnhem en een uit Wageningen zijn betrapt tijdens het maken van synthetische drugs in een boerderij in het Drentse Zuidwolde. Deze boerderij is eigendom van de muzikale familie Karst.

Volgens zanger René Karst, bekend van het nummer Liever te dik in de kist, zijn z'n ouders 'totaal in shock' over de ontdekking. In het lab werden amfetamine en xtc gemaakt, zo schrijft RTV Drenthe. De boerderij in Zuidwolde werd eerder deze week ontmanteld. De politie bracht donderdag naar buiten dat het om de boerderij van de familie Karst ging. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl