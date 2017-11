Liveblog: Sensatie! Sterk en scherp De Graafschap vernedert Jong Ajax (0-4)

DUIVENDRECHT - De Graafschap speelt vanavond in Duivendrecht, direct naast de ArenA, tegen Jong Ajax. Trainer Henk de Jong wil aanvallen en denkt drie punten te kunnen pakken. Volg hier alles via het liveblog.

TUSSENSTAND 0-4

GOAL!! 61e: Jong Ajax volledig van slag en De Graafschap is meedogenloos. Het is 0-4

GOAL!!! Van den Hurk, koud in het veld, met zijn eerste balcontact vanaf de stip. Het is 0-3!

57e: PENALTY! Van Mieghem wordt gevloerd door Bakker.

54e: geel voor Sven Nieuwpoort. Terechte kaart na overtreding op Bakker.

47e: stormachtig begin weer. Van Mieghem laat een grote kans op 0-3 liggen.

GOAL!!! 46e: De Graafschap verdubbelt de marge. Sjoerd Ars speelde voor rust matig, maar laat zien dat je altijd rekening met hem moet houden. Assist van Tutuarima

2ehelft begonnen. Benieuwd of De Graafschap het goede voetbal kan vasthouden.

45e: nog een gevaarlijk schot van Diemers. Alblas brengt redding

39e: Noa Lang legt linksback Andrew Driver in de lure. Hij kapt en schiet maar weer is daar Bednarek.

36e: schot van de goed in vorm zijnde Tutuarima. Pakt de bal ineens uit de lucht , maar recht op doelman Alblas af. De Graafschap speelt met lef en is scherp vanavond.

35e: Jan Oosterhuis en keeperstrainer Edwin Susebeek volgen geconcentreerd de verrichtingen van De Graafschap die opvallend goed voor de dag komen in Amsterdam. Jong Ajax valt ook tegen.

33e: goede aanval over rechts. Van Mieghem legt terug op Serrarens maar die mikt veel te hoog.

28e: weer goed werk van Bednarek op een half geraakt schot van Ajacied De Wit.

25e: GOAL!! Knap uitgespeeld door De Graafschap. Van Mieghem houdt het overzicht na goed doorkoppen van Ars en geeft El Jebli een niet te missen kans.

17e: Mazraoui met de beste kans tot nu toe. Knap keeperswerk zoals zo vaak van Filip Bednarek namens De Graafschap.

Voorzitter Martin Mos helemaal onderaan op de hoofdtribune in het hoekje. 'Hier kan ik lekker mijn sigaartje roken.'

15e: De Graafschap probeert echt het initiatief te nemen en is al een aantal keren dreigend geweest. El Jebli bereikt in een counter net niet Serrarens. Open duel tot nu toe waarin veel ruimtes liggen om te voetballen.

10e: sterke openingsfase van de Superboeren. Op het eerste oog heeft de zege vorige week tegen Fortuna het elftal goed gedaan.

5e: eerste schot ook van Jong Ajax. Spits Cassierra ramt de bal twee meter over.

2e: direct een grote kans voor De Graafschap. Serrarens schiet, maar het levert slechts een corner op. De ploeg van Henk de Jong begint fel en jaagt de tegenstander direct op.

20.00 uur: vlak voor de aftrap

19.55 uur: de reserves van De Graafschap.

19.40 uur: Nog twintig minuten en dan gaat het beginnen tussen de koploper en de nummer zes De Graafschap. Het verschil is 8 punten tussen beide clubs.

19.30 uur: warming-up De Graafschap.Met Serrarens, El Jebli en Driver.

19.10 uur: de laatste keer dat De Graafschap hier won was in november 2013. Vorig seizoen werden de Achterhoekers zoek gespeeld door de talenten van Jong Ajax. Toen nog met een uitblinkende Nouri. De Graafschap kwam er met 4-2 genadig vanaf.

19.05 uur: de eerste gearriveerde fans laten in Amsterdam zien dat ze uit de Achterhoek komen.

18.55 uur: Jong Ajax met het supertalent Dennis Johnsen en ook met spits Cassierra. De Graafschap zoals verwacht en zoals de laatste weken.

18.30 uur: De bus arriveert bij sportpark De Toekomst in Duivendrecht/Amsterdam. Jong Ajax is koploper in de Jupiler League. De Graafschap kan zijn borst natmaken.

18.00 uur: het terrein waar Jong Ajax al jaren zijn wedstrijden speelt, op steenworp afstand van de ArenA.