Liveblog: De Graafschap wil in Amsterdam weer eens winnen van Jong Ajax

DUIVENDRECHT - De Graafschap speelt vanavond in Duivendrecht, direct naar de ArenA, tegen Jong Ajax. Trainer Henk de Jong wil aanvallen en denkt drie punten te kunnen pakken. Volg hier het liveblog.

19.40 uur: Nog twintig minuten en dan gaat het beginnen tussen de koploper en de nummer zes De Graafschap. Het verschil is 8 punten tussen beide clubs.

19.30 uur: warming-up De Graafschap.Met Serrarens, El Jebli en Driver.

19.10 uur: de laatste keer dat De Graafschap hier won was in november 2013. Vorig seizoen werden de Achterhoekers zoek gespeeld door de talenten van Jong Ajax. Toen nog met een uitblinkende Nouri. De Graafschap kwam er met 4-2 genadig vanaf.

19.05 uur: de eerste gearriveerde fans laten in Amsterdam zien dat ze uit de Achterhoek komen.

18.55 uur: Jong Ajax met het supertalent Dennis Johnsen en ook met spits Cassierra. De Graafschap zoals verwacht en zoals de laatste weken.

18.30 uur: De bus arriveert bij sportpark De Toekomst in Duivendrecht/Amsterdam. Jong Ajax is koploper in de Jupiler League. De Graafschap kan zijn borst natmaken.

18.00 uur: het terrein waar Jong Ajax al jaren zijn wedstrijden speelt, op steenworp afstand van de ArenA.