FC Lienden raakt topscorer kwijt

LIENDEN - De topscorer van FC Lienden vertrekt aan het einde van dit voetbalseizoen. Danny van den Meiracker is rond met IJsselmeervogels en heeft voor twee jaar getekend bij de club uit Spakenburg.

De topscorer van de ploeg van Hans Kraay jr. staat dit seizoen al op negen treffers in evenveel wedstrijden. De overstap van de 28-jarige aanvaller is opvallend, omdat hij in het verleden voor Spakenburg speelde. Dat is de grote concurrent van IJsselmeervogels.

Van den Meiracker speelde in het verleden ook voor NEC, maar daar brak hij niet door.