Marco Borsato steekt Lisanne Spaander hart onder de riem

'Er zijn actieve cellen in mijn bekken. Dat betekent waarschijnlijk een tumor. Maar het is nog niet zeker. Onwerkelijk, want ik voel me supergoed, energiek.'

In 2014 schreef de nu 19-jarige Lisanne het nummer 'Vechtersbaas' over haar strijd tegen haar ziekte. Vorig jaar mocht ze de song samen met Marco Borsato tijdens Symphonica in Rosso zingen.

Lisanne treedt zaterdag tussen 9.00 en 10.00 uur bij Radio Gelderland op tijdens de Gelderse Top 100. Ze staat met drie nummers in de lijst van populairste liedjes uit Gelderland.

