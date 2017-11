'Een goede dood', een boek over euthanasie

ARNHEM - Ton Vink uit Velp heeft vrijdagavond in Arnhem zijn boek 'Een goede dood' gepresenteerd. Hij reikte zijn boek over euthanasie uit aan Albert Heringa, de man die zijn eigen moeder hielp sterven.

Vink vindt het belangrijk dat mensen de regie voeren over hoe ze sterven en dat ze geen lijdensweg hoeven te doorstaan. 'Soms zijn ze al gerustgesteld door het feit dat ze het zouden kunnen', zei hij vrijdag in het TV Gelderland-programma 'De Week van Gelderland'.

'Een goede dood'

Euthanasie is Grieks voor 'een goede dood'. 'Ik heb geprobeerd criteria op te stellen om vast te stellen of er sprake is van een goede dood. Twee dingen zijn vooral belangrijk: je eigen rol - jij bent de verantwoordelijke - en zorg dat je erover spreekt met je naasten. Die moeten met je dood leven', benadrukt Vink.

Ton Vink begeleidde jarenlang mensen die overwogen hun leven te beëindigen. Hij laat zien dat we ons met het goede van de dood moeten bezighouden en niet alleen met de procedurele en juridische kant van euthanasie. 'Ik ben veel betrokken bij euthanasie of ik hoor later hoe het gegaan is.'

Kijk hier de uitzending van 'De Week van Gelderland' terug.