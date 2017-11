Duiven wordt 'woonwalhalla' met komst van Loods 5

WOONDOCK, Woonexpress, Ikea, je zou denken dat de markt voor woonwinkels wel een keer verzadigd is. Maar volgens de gemeente past de komst van Loods 5 binnen de plannen voor bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf. Wethouder Ton Spaargaren: 'Het versterkt de kwaliteit van dit bedrijventerrein en het nodigt bedrijven uit zich hier te vestigen.'

Het bedrijventerrein kende ooit 8 procent leegstand, maar dat is nu teruggelopen tot nog maar 1 procent. Volgens de gemeente komt dat dankzij alle moeite die is gedaan om het industrieterrein om te vormen tot een centrum op het gebied van wonen.

4.5 miljoen bezoekers

Op jaarbasis trekken de woonwinkels op het industrieterrein nu zo'n 4.5 miljoen bezoekers per jaar. Loods 5 denkt met zijn nieuwe winkel in Duiven zo'n 750 duizend bezoekers te trekken. De komst van het bedrijf is dus een flinke impuls voor de lokale economie en levert naar verwachting honderd banen op.

Het is door al die bezoekers vaak al druk op het bedrijventerrein. Maar de wethouder verwacht geen verkeersproblemen. 'Ik ga er vanuit dat het allemaal goed gaat. De infrastructuur ontwikkelen we samen en geven we ook handen en voeten.', aldus Spaargaren.

Eind 2018 start het bedrijf met de bouw van het 19.000 vierkante meter grote pand.

