Tennisster Hogenkamp naar laatste vier

ARNHEM - Richèl Hogenkamp heeft de halve eindstrijd bereikt van het ITF-tennistoernooi in Nantes. De Doetinchemse rekende vrijdag in de kwartfinale af met Jesika Maleckova uit Tsjechië: 6-3 en 6-3.

In de halve finale treft Hogenkamp, die als derde is geplaatst in Frankrijk, Olga Jantsjoek uit Oekraïne.

Hogenkamp haalde in september voor het laatst de halve finales van een toernooi. Dat deed de Nederlandse toen bij het WTA-toernooi in Seoul.