Celstraf en rijontzegging voor veroorzaken zwaar ongeluk

ZELHEM - De rechtbank heeft een 30-jarige man uit Ulft veroordeeld tot 32 weken gevangenisstraf voor het veroorzaken van een verkeersongeval in Zelhem in mei 2016. Hierbij zijn vijf mensen gewond geraakt, een moeder en kind hebben blijvend letsel aan het ongeluk overgehouden.

De Ulftenaar had nog een strafbare hoeveelheid alcohol in zijn bloed van het feestje van de avond ervoor. Ook reed hij veel te hard: 120 km per uur terwijl 80 km per uur de maximaal toegestane snelheid was. Hij belandde op de verkeerde weghelft en kwam in botsing met de tegenligger.

In de auto die werd geraakt, zat een gezin waarvan de moeder en haar 2-jarige dochtertje ernstig gewond raakten. De moeder heeft meerdere botbreuken over haar hele lichaam opgelopen. Ze is al meerdere keren geopereerd en zal nog vaker onder het mes moeten. Het dochtertje heeft schedel-hersenletsel opgelopen, waardoor haar motoriek is aangetast en ze blijvend gezichtsverlies heeft.

Amper schuldgevoel

Tijdens de rechtszaak maakte de familie duidelijk dat het lastig is te verwerken dat hun leed is toegebracht door iemand die niet alleen veel te hard, maar ook onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnam. De man toonde amper schuldgevoel tijdens de behandeling van de zaak.

De straf die de rechtbank oplegt is hoger dan door de officier van justitie werd geëist. De rechter heeft in het opstellen van de eis namelijk het bloedonderzoek waaruit blijkt dat de man alcohol in zijn bloed had, wel meegenomen. Er is sprake van een procedurefout omdat er onvoldoende verdenking was van rijden onder invloed en in eerste instantie geen bloedonderzoek heeft plaatsgevonden.

Later is besloten dat er toch nog een bloedonderzoek moest komen, waar de man toestemming voor heeft gegeven.

