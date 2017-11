Liveblog: NEC maakt de 1-1 tegen Cambuur

NIJMEGEN - NEC is bezig aan een ware zegetocht in de eerste divisie. Vanavond gaan de Nijmegenaren voor de zesde overwinning op rij, thuis tegen Cambuur. Alles hierover in dit liveblog.

TUSSENSTAND: 1-1 65e: De Graafschap leidt met 4-0 bij koploper Jong Ajax. Als NEC wint, pakken de Nijmegenaren de eerste plaats in de eerste divisie. 60e: NEC komt op gelijke hoogte dankzij Mo Rayhi, zijn vierde doelpunt van dit seizoen. 57e: Vrije trap NEC van Kadioglu, maar het levert niks op. 55e: Uit een hoekschop kopt Frank Sturing over. 54e: NEC is nog niet over de tegenslag heen. De ploeg mist dreiging en creativiteit zonder Groeneveld. 48e: Guus Joppen schat een onschuldige diepe bal verkeerd in en Van Kippersluis slaat toe: 0-1 47e: Cambuur is heel degelijk, maar aanvallend stelt het tot dusverre weinig voor. Joris Delle heeft vrijwel niks te doen. 46e: Daar gaan we weer. Het kan niet slechter dan voor rust, zou je zeggen. 45e: En zo is het: 45e: Een bal van Langil in het zijnet is een typerend einde van deze eerste helft. 42e: Een schot van Rayhi is een makkelijke prooi voor Cummins. De eerste helft sleept zich maar voort. 40e: Het is ook nog niet de avond van Ferdi Kadioglu. De 18-jarige spelmaker is de laatste weken wat minder in vorm. 38e: Sven Braken weet een voorzet van Steeven Langil met het hoofd te raken, maar het wordt een hoekschop. En die levert niks op. 36e: Mart Dijkstra, de aanvoerder, gaat voorop in de strijd. Hij heeft een verleden bij Cambuur. 32e: Het wordt met de minuut slechter hier in De Goffert. 28e: Adrie Bogers heeft even tijd voor een slokje. Echt tevreden kan de trainer niet zijn. 21e: De wedstrijd is redelijk in evenwicht. NEC mist toch de verrassende acties van Groeneveld, al doet Rayhi het niet onverdienstelijk op diens positie als linksbuiten. 16e: De eerste geslaagde actie van Steeven Langil, Cummins verwerkt de bal tot hoekschop. 13e: De fanatieke fans van NEC blijven zingen. 7e: Geknoei bij NEC achterin, maar Barto schiet hoog over. 4e: Mo Rayhi schiet en Sven Braken verlengt de bal en scoort, maar het is buitenspel. 3e: Aan de andere kant breekt Ferdi Kadioglu door, maar doelman Cummins is er op tijd uit. 2e minuut: Cambuur direct gevaarlijk via Van Kippersluis, maar Joris Delle is paraat. 20.00 Het duel begint precies op tijd. 19.55 De vlaggenmeisjes zijn van Celtic. Of Sporting Lissabon? Of misschien toch Eendracht Mook? 19.48 De voormalige beul van Ajax, Bryan Smeets, ex-De Graafschap en nu op het middenveld bij Cambuur. 19.40 De warming up is volop bezig. 19.33 Zie De Goffert schijnt door de bomen. 19.27 NEC is thuis nog ongeslagen dit seizoen. Wel werd er al gelijk gespeeld tegen Emmen, voor de rest louter overwinningen in De Goffert. 19.25 De doelmannen van NEC zijn al begonnen met de warming up. 19.20 Er zijn nog kaarten. Maar er worden minstens negenduizend toeschouwers verwacht. 19.05 NEC speelt met de volgende elf namen. De enige vraag is wie er linksbuiten of rechtsbuiten speelt. Mo Rayhi en Steeven Langil zijn de kandidaten en kunnen allebei vanaf beide vleugels uit de voeten. Delle; Joppen, Sturing, van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Langil, Braken, Rayhi. 19.00 Arnaut Groeneveld kampt met een rugblessure en is er niet bij. De aanvaller heeft het hoogste rendement in het betaald voetbal met vier doelpunten en al negen assists. foto: Broer van den Boom 18.55 NEC kreeg vorige week al hulp van De Graafschap en dat zou de Nijmegenaren vanavond weer goed uitkomen. De Superboeren spelen uit tegen koploper Jong Ajax en als ze daar winnen, kan NEC de koppositie pakken bij een zege op Cambuur. 18.52 Cambuur is niet per se een favoriete tegenstander van NEC. In de eredivisie twee seizoenen geleden werd thuis moeizaam met 2-1 gewonnen, maar uit faalde NEC bij een 3-1 nederlaag. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl