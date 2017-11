Liveblog: NEC gaat voor zes op een rij tegen Cambuur

NIJMEGEN - NEC is bezig aan een ware zegetocht in de eerste divisie. Vanavond gaan de Nijmegenaren voor de zesde overwinning op rij, thuis tegen Cambuur. Alles hierover in dit liveblog.

19.05 NEC speelt met de volgende elf namen. De enige vraag is wie er linksbuiten of rechtsbuiten speelt. Mo Rayhi en Steeven Langil zijn de kandidaten en kunnen allebei vanaf beide vleugels uit de voeten. Delle; Joppen, Sturing, van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Langil, Braken, Rayhi. 19.00 Arnaut Groeneveld kampt met een rugblessure en is er niet bij. De aanvaller heeft het hoogste rendement in het betaald voetbal met vier doelpunten en al negen assists. foto: Broer van den Boom 18.55 NEC kreeg vorige week al hulp van De Graafschap en dat zou de Nijmegenaren vanavond weer goed uitkomen. De Superboeren spelen uit tegen koploper Jong Ajax en als ze daar winnen, kan NEC de koppositie pakken bij een zege op Cambuur. 18.52 Cambuur is niet per se een favoriete tegenstander van NEC. In de eredivisie twee seizoenen geleden werd thuis moeizaam met 2-1 gewonnen, maar uit faalde NEC bij een 3-1 nederlaag.