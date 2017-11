Lippmann voorlopig trainer van Orion-dames

ULFT - Arno Lippmann neemt voorlopig de positie als trainer van het eerste damesteam van Seesing Personeel Orion over. Eric Robbers stopte vorige week wegens gezondheidsredenen.

Lippmann zit zaterdagavond op de bank in het thuisduel van Orion tegen het tweede damesteam van VV Alterno. Tom Buys, speler van Heren 1, blijft aan als assistent-trainer bij Dames 1. Op dit moment is Lippmann trainer van het tweede damesteam van Orion. Zijn taken zullen daar worden overgenomen door Gera Hendriks.



Het is niet bekend voor welke termijn Lippmann de leiding over Dames 1 overneemt. Orion laat weten in gesprek te blijven met Robbers over een mogelijke terugkeer.