Wethouder op reis met bijna 500 kilo boeken over het geloof

ARNHEM - Wethouder Ton van Maanen van de SGP uit Geldermalsen ging met bijna 500 kilo boeken over het geloof naar Rusland, Kazachstan en Oezbekistan. 13.000 kilometer legde hij af om de boeken uit te delen en deze week kwam hij terug. Hij vertelt erover in 'De Week van Gelderland'.

Bijna drie weken was Van Maanen onderweg. De boeken kreeg hij van christelijke stichtingen en de reis werd betaald door sponsors. Doel is het verspreiden van het geloof in de voormalige USSR.

Het was de twaalfde keer dat hij de reis maakte. Dit keer ging zijn zoon Johan mee. Onderweg hielden ze een blog bij.

'Ik doe het voor het geloof, de honger en de verdieping van de bijbel. Ook in hun cultuur, hun leven, hebben ze Gods woord nodig. We krijgen de vraag om de bijbel te brengen. En er zijn tolken, zodat we een gesprek kunnen hebben', vertelt Van Maanen.

Waarom juist deze landen? 'Deze landen fascineren me. Het ongewone daar, het avontuur trekt me.'