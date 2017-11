APELDOORN - Op Museum Paleis Het Loo in Apeldoorn zijn twee peperdure koninklijke vazen beschadigd. Het gaat om zogenoemde jardinières die Het Loo in bruikleen heeft van de gemeente Wassenaar. De van oorsprong Russische vazen zijn via Anna Paulowna, de Russische vrouw van koning Willem II, in Nederland terechtgekomen.

'Er is lichte schade geconstateerd aan beide jardinières. Onderzoek is gaande en een schade-expert zal verder rapport opmaken over de exacte schade en het vervolgens in te zetten restauratietraject. Dit in overleg met de gemeente Wassenaar', aldus een woordvoerster van Het Loo desgevraagd.



Aanvankelijk was niet bekend dat de vazen waarschijnlijk erg kostbaar zijn, totdat enkele jaren geleden bleek dat er een soortgelijke jardinière voor een paar miljoen dollar was geveild in de Verenigde Staten.



De jardinières komen uit Huis De Paauw, nu het raadhuis van Wassenaar, maar in de negentiende eeuw het huis van prins Frederik, de broer van Willem II.

Schade

Hoe de vazen de schade hebben opgelopen, is niet bekend. Dat wordt onderzocht. Ook is het totale schadebedrag niet bekend.