'Klaverjassen met uitsterven bedreigd'; weinig animo voor NK

ARNHEM - Zondag wordt het Nederlands Kampioenschap klaverjassen gehouden in Hoenderloo maar de interesse is nog niet groot. De drijvende kracht achter het NK Jan Kokke maakt zich zorgen: 'Klaverjassen wordt met uitsterven bedreigd.'

De afgelopen 15 jaar is het aantal deelnemers bijna de helft minder geworden. In 2002 deden 66 koppels mee, nu zijn dat er 34 vertelt Kokke in 'De Week van Gelderland'. 'In de toernooien loopt het schrikbarend terug. Er komt geen jeugd bij', vertelt Kokke.

Jan Kokke klaverjast elke maandag bij kaartclub de Koning in wijkcentrum Elderveld in Arnhem, waar hij voorzitter van is. De club is opgericht in 1994. Vroeger was het wel eens zo druk dat er een ledenstop werd ingesteld. Maar nu maakt Kokke zich zorgen of er over 10 tot 20 jaar nog wel gespeeld wordt. Kokke roept jeugd om eens te komen kijken en hij wil hen het spel wel leren. 'Er zijn heel wat relaties uit het spelletje ontstaan', beveelt hij het aan.