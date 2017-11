Wegversmalling slecht idee? Film het zelf!

NIJMEGEN - De lokale partij voornijmegen.nu deelt vijf dashcams uit aan automobilisten die geregeld over de Graafseweg rijden. Zij moeten vastleggen wat de versmalling van de Graafseweg voor gevolgen heeft voor de verkeersdoorstroming.

'Versmalling Graafseweg leidt tot slechtere verkeersdoorstroming'

Is de versmalling van de Graafseweg nou een goed idee of niet? Absoluut niet, zo meent raadslid Paul Eigenhuijsen (voornijmegen.nu) die zijn beweringen zelfs ondersteunde met filmpjes op sociale media. Daarin was te zien hoe de versmalling van de Graafseweg deze zomer, volgens Eigenhuijsen onvermijdelijk heeft geleid tot een slechte verkeersdoorstroming.

'Reacties die binnenkwamen gaven reden tot zorgen'

'Ik geef geen cent voor die filmpjes', reageerde verantwoordelijk wethouder Harriët Tiemens deze week. En daarin geeft Eigenhuijsen haar groot gelijk . 'Een filmpje geeft geen reëel beeld van de effecten van deze versmalling. De reacties die bij voornijmegen.nu binnenkwamen geven wel reden tot zorgen.'

Proefpersonen mogen dashcam houden

Daarom zoekt de partij nu vijf mensen die geregeld over de Graafseweg rijden. Deze vijf automobilisten krijgen ieder een dashcam om dit stuk te filmen. 'Voornijmegen.nu zal deze filmpjes op haar website en via de sociale media kanalen verspreiden, om zo een eerlijk beeld te laten zien van de effecten van het terugbrengen van 2 naar 1 rijstrook op de Graafsebrug.'

De partij heeft al vijf dashcams aangeschaft die de proefpersonen na een periode van 4 weken mogen houden.