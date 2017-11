VIDEO: Wat vindt onze Tonnie van deze virals?

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Virals. Humoristische, verbazingwekkende of beangstigende filmpjes die op internet rondzwerven en meestal miljoenen keren bekeken zijn.

De StraatKonijnen van Omroep Gelderland bekijken deze week verschillende video's die viral zijn gegaan met de kantinejuffrouw van Omroep Gelderland, Tonnie. Haar reactie? Die is te zien in de video hieronder. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl

StraatKonijnen is het jongerenplatform van Omroep Gelderland. Meerdere keren per week posten ze via YouTube verse video's uit de grootste provincie van Nederland.