Beachvolleybalster Sanne Keizer maakt rentree

De 32-jarige Keizer richtte zich eind 2013 op haar maatschappelijke carrière. Ze werd moeder van een tweeling en speelde nog maar sporadisch op het hoogste niveau.

Op het NK in september speelde ze voor de gelegenheid weer eens en veroverde samen met Marleen van Iersel brons.

De Doetinchemse veroverde in 2002 goud op de WK voor junioren. Van 2003 tot en met 2013 speelde ze op de World Tour met Merel Mooren, Marrit Leenstra, Mered de Vries en Marleen van Iersel.

De partner van Meppelink, Sophie van Gestel, stopte aan maand geleden. Deze zomer vormde ze in Den Haag al eens een gelegenheidskoppel met Keizer.

Sanne Keizer werd vijf keer Nederlands kampioen en pakte met Marleen van Iersel in 2012 in Scheveningen de Europese titel. Op de Olympische Spelen van 2012 in Londen eindigde het koppel als negende. De Doetinchemse stopte eind 2013.