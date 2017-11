Myenty Abena: wij willen Ajax kapot spelen en moeten ballen tonen

DOETINCHEM - De Graafschap speelt vanavond de belangrijke uitwedstrijd tegen koploper Jong Ajax. 'We willen overal op het veld vol pressie spelen', zegt de stoere centrumverdediger Myenty Abena.

De Graafschap kan weer een goede slag slaan vanavond bij winst op de talenten van Ajax. In Amsterdam wonnen de Superboeren echter voor het laatst in 2013. 'Dat zou best kunnen', zegt rechtsback Abena luchtig. 'Het verleden zegt mij niets. Het gaat om het heden.'

De geboren Surinamer ontwikkelt zich goed bij De Graafschap. Hij begon in het centrum, maar wordt als rechtsback nu met de week beter. 'Het was noodzaak om daar te gaan spelen en ik kan daar prima uit de voeten', toont hij zich zelfverzekerd. 'Ik heb altijd in het centrum gespeeld maar nu kan ik meer opkomen en met Daryl van Mieghem op rechts pakt dat goed uit. Ik kom nu ook regelmatig in de zestien van de tegenstander.'

Het strijdplan voor vanavond op sportpark de Toekomst lijkt wel duidelijk. De Graafschap wil aanvallen en de baas zijn in Amsterdam. Abena is overtuigd van de eigen krachten. 'We willen vol druk zetten, overal. Ballen tonen en lef hebben op het veld. Zo speel je Jong Ajax kapot. Wij doen het op onze eigen manier en passen ons niet aan.'

De Graafschap heeft slechts negen tegengoals en is daarmee de minst gepasseerde defensie in de eerste divisie. 'Oh, dat wist ik niet', zegt de 22-jarige Abena. 'Maar dat is mooi meegenomen. We zijn daar ook keihard mee bezig op de training. Mooi dat we het ook in wedstrijden kunnen laten zien.'