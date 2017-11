Donny van de Beek in selectie Oranje

Davy Pröpper (links) in duel met Donny van de Beek (rechts) (Foto: ANP)

NIJKERKERVEEN - Donny van de Beek uit Nijkerkerveen maakt binnenkort mogelijk zijn debuut in Oranje. De Ajax-middenvelder is door bondscoach Dick Advocaat opgeroepen voor de oefenduels tegen Schotland (9 november in Aberdeen) en Roemenië (14 november in Boekarest).

Advocaat selecteerde nog vier spelers uit Gelderland. Het gaat om Jasper Cillessen uit Groesbeek, Marco van Ginkel uit Scherpenzeel, Arnhemmer Davy Pröpper en Apeldoorner Steven Berghuis. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl