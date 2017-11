D66 luidt noodklok over winkelcentrum Weezenhof

NIJMEGEN - Door de brand in winkelcentrum Weezenhof is de leefbaarheid van de wijk ernstig verstoord. Weezenhof kan zo niet de winter in. Dat vindt althans de fractie van D66 Nijmegen. De fractie gaat dan ook vragen stellen aan het college van B&W.

Op 11 april van dit jaar brandde het overgrote deel van winkelcentrum Weezenhof af. Veel van de winkelpanden gingen tijdens de brand verloren. Wat overbleef was een kale, betonnen vlakte, met vloerdelen en tegels. In het midden resteerde een kapotte elektriciteitskast. Al voor de brand werd gesproken over nieuwbouw van het winkelcentrum, maar tot een concreet plan met planning heeft dat nog nooit geleid. Concrete plannen D66 wil nu duidelijkheid over de ontstane situatie en weten of er al concrete plannen liggen om de situatie voor de winter al te verbeteren. Ook de veiligheid voor het winkelend publiek moet, aldus de partij, gegarandeerd worden. Zie ook: Grote brand verwoest winkelcentrum Nijmegen; 5 zaken uitgebrand, 9 andere beschadigd

