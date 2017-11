Gelderse campings minder in trek

Foto: Pixabay

ARNHEM - Campings in Gelderland hadden afgelopen zomer 19 procent minder gasten over de vloer in vergelijking met vorig jaar. Groepsaccommodaties hebben daarentegen terrein gewonnen met bijna een kwart meer gasten.

Uit een analyse van CBS-cijfers blijkt dat kampeerterreinen als enige type vakantieverblijf gasten hebben moeten missen. Het aantal gasten dat in Gelderland in hotels, pensions en jeugdaccommodaties verblijft, is toegenomen met 6,3 procent ten opzichte van vorige zomer. Op terreinen met vakantiehuisjes was het ook drukker, het aantal gasten steeg met 5,8 procent. Stijging in Limburg Gelderland is niet de enige provincie waar kampeerterreinen minder werden bezocht, alleen Limburg zag een stijging van 13 procent. In de rest van Nederland daalde het aantal bezoekers, met als uitschieter Overijssel. Daar zagen kampeerterreinhouders een derde minder gasten. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl