Buurtbewoners overmeesteren inbreker

Foto: Omroep Gelderland

EDE - Twee buurtbewoners in Ede hebben de politie donderdagavond geholpen met het aanhouden van een inbreker. Een 31-jarige man zonder vast adres is aangehouden, omdat hij wordt verdacht van een inbraak in een woning aan de Begonialaan. Twee andere inbrekers wisten te ontkomen.

Een buurtbewoner had de politie gewaarschuwd, omdat hij een onbekende man aan een schutting zag morrelen. Gealarmeerde agenten zagen drie personen wegrennen, maar waren te laat. Twee van de drie wisten te ontkomen. Een derde werd tegengehouden door de twee buurtbewoners. De man is overgedragen aan de agenten. De politie zoekt getuigen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl