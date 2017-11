Vloer Nuborgh College Elburg onderzocht op mogelijke gebreken

ELBURG - De vloer van het Nuborgh College locatie Oostenlicht is onderzocht op mogelijke gebreken. Dit omdat de vloer is gemaakt van hetzelfde materiaal als de ingestorte parkeervloer van Eindhoven Airport. Volgens de schoolleiding is er geen aanleiding om maatregelen te nemen.

Het gaat om het gebouw van het Nuborgh College aan de Kruidenlaan in Elburg. Dat bestaat uit drie verdiepingen die allemaal van het zelfde materiaal zijn gemaakt als de parkeergarage in Eindhoven die in mei dit jaar instortte. Er vielen toen geen slachtoffers, omdat de parkeergarage nog in aanbouw was. Toch is er sindsdien een grote controle op vloeren van hetzelfde type.

'Het gaat om vloeren met daarin een soort balletjes', legt Jan Klein uit. De directeur van het Nuborgh College is helder in zijn uitleg. 'Sinds het incident met de parkeergarage in Eindhoven worden er ongeveer 150 gebouwen in Nederland onderzocht met soortgelijke vloeren. En wij zijn dus een van die gebouwen'.

Niet verontrustend

Een onderzoek van het schoolbestuur is net afgerond en de resultaten lijken volgens Klein 'niet verontrustend'. 'Daar gingen we ook al vanuit, want drie jaar geleden hebben we nog een uitgebreid onderzoek laten doen. We hadden toen een probleem met de voorgevel en uit voorzorg hebben we toen de hele constructie laten onderzoeken. Uit dat onderzoek bleek al dat alles in orde was.' Toch is er nu een nieuw onderzoek uitgevoerd omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken dit voorschrijft.

Geen scheurvorming

De hele kwestie heeft geen gevolgen voor de leerlingen. 'Het gaat in totaal om drie verdiepingen, dus die kun je eenvoudig weg niet zomaar afsluiten', aldus directeur Klein. 'We hebben besloten om verder geen maatregelen te nemen omdat het gebouw er al negen jaar staat, er geen sprake is van scheurvorming en er dus drie jaar geleden ook al een onderzoek is geweest waaruit bleek dat de constructie gewoon in orde is'.

Het onderzoek van het schoolbestuur naar de vloeren en de constructie wordt maandag met de gemeente besproken die op haar beurt ook een onderzoek heeft laten uitvoeren.