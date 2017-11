Informatieavond over megastal bij Ellecom; ruim 1000 handtekeningen van tegenstanders

Foto: Studio Rheden

ELLECOM - Voor de inwoners van de gemeente Rheden is er maandagavond een informatieavond over de mogelijke komst van een megastal bij Ellecom. De gemeenteraad besluit later deze maand of de megastal er mag komen of niet.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

Landgoed Middachten, eigenaar van een stuk grond aan de Eikenstraat, wil een megastal bouwen voor maximaal 300 melkkoeien en 168 stuks jongvee. In het dorp staat niet iedereen hier om te springen. Daarom is onder meer het comité Hoezo Megastal? opgericht. Dat heeft al meer dan duizend handtekeningen binnen. Ondanks de bezwaren en zorgen zet het college van burgemeester en wethouders van Rheden de plannen door. B en W zeggen het besluit zorgvuldig te hebben genomen. De informatiebijeenkomst is ook niet georganiseerd door de gemeente Rheden, maar door het protestcomité, de Belangengemeenschap De Steeg & Havikerwaard en een aantal inwoners van de gemeente Rheden. De avond is in het Parkhuis aan de Parkweg 5 in De Steeg en begint om 20.00 uur.