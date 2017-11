Vrouw overleden na aanrijding in Doetinchem

Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - Op de kruising Raadhuisstraat met de Burgemeester Tenkinkstraat in Doetinchem is een vrouw aangereden door een auto. Ze is ter plekke aan haar verwondingen overleden.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl