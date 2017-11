Stroomstoring in Putten opgelost

Foto: Pixabay

PUTTEN - De stroomstoring in Putten is opgelost. Vrijdagmorgen was de stroom in een deel van Putten uitgevallen. Het ging om 1281 aansluitingen.

De stroomstoring begon rond 11.20 uur. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Monteurs van netbeheerder Liander hebben het probleem verholpen. Rond 13.15 uur had iedereen weer stroom. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl