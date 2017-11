Rigtergroep eist 8 ton van Nijmegen wegens smaad en laster

NIJMEGEN - De Rigtergroep eist 7 à 8 ton van de gemeente Nijmegen wegens smaad en laster. De zorginstelling voor begeleid wonen en directeur Neuféglise hebben aangifte gedaan bij de politie. Dat schrijft dagblad De Gelderlander.

'Zorggeld oneigenlijk besteed'

In juli deed de gemeente Nijmegen aangifte vanwege fraude met pgb-geld bij de Rigtergroep. Wethouder Bert Frings concludeerde op basis van onderzoek dat zorggeld oneigenlijk besteed werd. Diverse cliënten van de Rigtergroep woonden volgens hem namelijk in appartementen die zij van hun uitkering nooit konden betalen. Dat moest dus wel bekostigd zijn uit zorggeld.

'Schijn van belangenverstrengeling'

Daarnaast wekte directeur Neuféglise op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling doordat er cliënten van haar zorginstelling woonden in appartementen die zij zelf deels in eigendom had. Dat laatste bestrijdt Neuféglise. Volgens haar zijn er welgeteld vier cliënten geweest die enkele maanden hebben gewoond in appartementen die in handen waren van een mede-oprichter van Rigter bv. Maar de prijzen waren volgens Neuféglise marktconform.

Nijmegen stuurde niet langer cliënten door naar 'frauduleuze' instelling

Neuféglise en haar advocaat Gerrit-Jan Pulles zeggen in de krant dat de Rigtergroep failliet is gegaan door de aangifte van de gemeente en de weigering om nog langer cliënten door te verwijzen naar deze 'frauduleuze' instelling. Daarom eisen ze schadevergoeding.

'Naam besmet'

Daarnaast eisen ze immateriële schadevergoeding want zo zeggen zij, mevrouw Neuféglise en de personeelsleden van Rigter zijn als gevolg van de affaire herhaaldelijk bedreigd op internet en door het slijk gehaald. Monique Neuféglise stelt zelfs dat haar toekomst in de zorg voorbij is omdat haar naam te zeer besmet is geraakt.

De gemeente Nijmegen kon nog niet inhoudelijk reageren op de zaak.

