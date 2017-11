Hoogste baas van Luchtmobiele Brigade wil keihard optreden tegen misstanden

ARNHEM - De misstanden die zijn voorgevallen bij een opleiding van militairen bij de Luchtmobiele Brigade zijn onacceptabel, zegt brigadegeneraal Ron Smits in bijzijn van Omroep Gelderland. Hij sprak vanochtend een nieuwe lichting Rode Baretten toe: 'Als je het niet vertrouwt, dan kom je naar mij toe.'

Vrijdagochtend half 8. De militairen marcheren de poorten van Oranjekazerne in Schaarsbergen binnen. Dit is de dag waar ze al maanden naar uit kijken: vanaf vandaag mogen ze een Rode Baret dragen. Hun opleiding aan de School Luchtmobiel, één van de zwaarste van Nederland, zit erop. Na een loodzware eindoefening wacht een heldenonthaal: onder applaus van familie en vrienden smijten ze hun oude baret op de grond en zetten ze, vol trots, hun rode exemplaar op het hoofd.

Toch is het een andere ceremonie dan die van hun voorgangers. Donderdag kwam de Volkskrant met het verhaal dat op hun Oranjekazerne, militairen zijn verkracht en gepest. Daarom wijkt de toespraak voor deze jongste lichting rode baretten af van de voorgaande. Het misbruik wordt aangehaald: 'Dit had niet mogen gebeuren en mag ook nooit meer gebeuren. De hele brigade is aangeslagen', aldus brigadegeneraal Ron Smits.

Collega's waren niet veilig

Donderdag kwam de Volkskrant met het onderzoek naar buiten dat drie militairen de eenheid op de Oranjekazerne in 2014 verlieten na ernstige incidenten waarbij sprake was van aanranding, mishandeling, afpersing, pesterijen en verkrachting. Volgens de brigadegeneraal is het een incident. 'Van deze omvang heb ik dit nog niet eerder meegemaakt.'

Smits reageert vrijdag in een speech tegenover zijn jongste rode baretten: 'Wij bieden bescherming en veiligheid waar anderen dat niet meer kunnen. Het krantenartikel confronteert ons ermee dat we vier jaar geleden niet in staat waren onze collega's die bescherming en veiligheid te bieden.'

Incident

Na de ceremonie vertelt Smits dat hij ervan uitgaat dat het een incident is. In 2014 deed het Openbaar Ministerie ook onderzoek naar deze zaak, maar het OM ging destijds niet over tot vervolging. Nu er nieuwe feiten zijn, spreekt de brigadegeneraal over daders. 'Het is duidelijk dat er een aantal zaken is voorgevallen. Daar zijn mensen voor aangepakt en ook ontslagen. Nu zijn er nieuwe zaken gemeld waar het Openbaar Ministerie onderzoek naar doet. Uiteindelijk bepalen zij of er nu wel een rechtszaak komt, daar ga ik niet over.'

Niet getolereerd

In zijn speech vertelt hij aan zijn jongste militairen dat dit soort individuen niet binnen de brigade worden getolereerd en dat personeel altijd moeten melden als ze het gevoel heeft dat iets niet in de haak is: 'Als we kennis nemen van discriminatie, seksuele intimidatie, geweldpleging, pestgedrag, drugsgebruik dan dienen we in te grijpen. Dat kan via vertrouwenspersonen, geestelijke verzorgers of je eigen commandant. En als je het niet vertrouwt dan kom je rechtstreeks naar mij toe. En dat er hard opgetreden wordt, garandeer ik.'

