Zwijnen vernielen campings op de Veluwe

Foto: Pixabay

HOENDERLOO - Hij zit met de handen in het haar, Harry Uithol van camping 't Schinkel in Hoenderloo. De overlast door wilde zwijnen is in zijn ogen zo erg dat staplekken compleet zijn vernield.

De uitbater spreekt een bericht in de Stentor tegen dat hij het bijltje erbij neer gooit. 'Ik moet gasten wel steeds verplaatsen', verzucht hij. De campinghouder heeft drie campings in Hoenderloo. Ook op de Pampel en de Heideheuvel ervaart hij overlast door wilde zwijnen. Uithol is niet de enige die klaagt. In Trouw meldt campinghouder Annie Kruithof van De Tol in Nunspeet dat het bij haar bijna iedere nacht raak is. De kosten die ze maakt om zwijnen te weren zijn opgelopen tot 50.000 euro.