Zwijnen vernielen camping op de Veluwe

Foto's: Omroep Gelderland Een aannemer repareerde het hek, maar het moet als verloren worden beschouwd.

HOENDERLOO - Hij zit met de handen in het haar, Harry Uithol van camping 't Schinkel in Hoenderloo. De overlast door wilde zwijnen is in zijn ogen zo erg dat staplekken compleet zijn vernield.

De uitbater spreekt een bericht in de Stentor tegen dat hij het bijltje erbij neer gooit. 'Ik moet gasten wel steeds verplaatsen', verzucht hij. Ook heeft hij boekingen moeten annuleren. De dieren hebben op 't Schinkel op tal van plekken zo erg lopen wroeten, dat Uithol en zijn zoon er 's nachts elke twee uur op uit gaan om te controleren. Hij schat de totale schade op een paar duizend euro. 'Ik loop zeker een paar ton aan omzet nu mis.' De campinghouder heeft drie campings in Hoenderloo. Omheining heeft geen effect De getroffen camping aan de Miggelenbergweg heeft een omheining. Die is van Staatsbosbeheer en is op veel plekken verroest. 'Zo'n dier hoeft maar zijn slagtanden in het hek te zetten en is erdoor.'