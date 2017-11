Oud-Vitessenaar Kaya kon GelreDome niet uit: 'Ik kon niet pissen'

ARNHEM - Zelfs de meeste werknemers van Vitesse hadden GelreDome al verlaten, toen Onur Kaya nog altijd in de kleedkamer moest wachten op een dopingcontrole. 'Ik kon niet pissen.'

De sierlijke middenvelder van Zulte Waregem werd, net als Dabo van Vitesse uitgekozen om bij de controle te verschijnen. Beide heren dronken twee flesjes water, maar zelfs anderhalf uur na de wedstrijd konden ze nog steeds niet plassen. Kaya, die negen jaar bij Vitesse speelde, nam om half één 's-nachts daarom even tijd voor de verzamelde media. 'Iedereen is al weg, maar ik zit hier met Dabo lekker te wachten.'

Tweede worden

'Het lukt niet', lachte de Belg die zijn oude club de knock-out toediende met een vlijmscherp schot in de korte hoek. 0-2 voor Zulte en Vitesse was verslagen en kan een vervolg in de Europa League nu vergeten.

De ploeg van Kaya blijft hopen. 'Maar we zijn ook realistisch hoor. Even tweede worden in deze poule, daar moeten we maar niet aan denken. We spelen nog tegen Nice en Lazio Roma, dat zijn de beste ploegen. Nu eerst weer de competitie.'

Verdiend gewonnen

De enthousiaste fans uit Vlaanderen zongen de kleine middenvelder toe. Na afloop kreeg Kaya ook van de Vitesse aanhang een applaus. Dat deed hem zichtbaar goed. 'Ik ben geliefd bij allebei, gelukkig heb ik nog altijd goede contacten met ze. De fans van Vitesse zijn mij niet vergeten en daar wil ik ze voor bedanken.'

Hij gaat verder: 'Ja, het was een aparte wedstrijd. Na de rode kaart voor ons zijn we de fase daarna goed doorgekomen. Toen het weer 10 tegen 10 werd, kwam er meer ruimte. Ik ging als centrale middenvelder spelen. Dat was een goede omzetting. We hebben weinig weggegeven en verdiend gewonnen, denk ik. Voor ons is dit een heerlijk avondje.'

Uiteindelijk deed Kaya zijn plas en werd de populaire Belg richting het hotel van zijn ploeggenoten gereden. De voormalig Vitessenaar doorstond, net als de wedstrijd, ook de dopingcontrole glansrijk.