Gesar rond Groesbeekse derby Achilles-De Treffers is begonnen: 'Vreet ze op'

GROESBEEK - Bij De Treffers hebben ze nu al zin in de derby van zaterdagmiddag tegen Achilles'29.

De Groesbeekse broedertwist staat voor het eerst in vier en een half jaar weer op het programma. Fans van De Treffers hebben de boel al op scherp gezet door eieren met de clubkleuren van Achilles in de kleedkamer te leggen met de tekst 'Vreet ze op'.

Achilles is van oudsher de club van de kippenboeren in Groesbeek.

De laatste confrontatie in 2013 wist De Treffers uit met 3-2 te winnen. Dat was in het jaar dat Achilles ongenaakbaar was in de zondag topklasse en kampioen werd.

Dit seizoen draaien beide ploegen heel moeizaam. De Treffers staat elfde in de tweede divisie en Achilles vijftiende. De club wordt bovendien gekweld door financiële problemen.

