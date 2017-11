Gelderlanders (en vooral scholieren) zijn kilometervreters

ARNHEM - Nederlanders zijn de afgelopen zes jaar langer en verder gaan fietsen, blijkt uit een analyse van CBS-cijfers. De gemiddelde Nederlander legt jaarlijks 861 kilometer af op de fiets, Gelderlanders fietsen bijna honderd kilometer per jaar meer en stappen zo'n 269 keer per jaar op de fiets.

De leeftijdsgroep die veruit het meest fietst bestaat uit middelbare scholieren, van 12 tot 18 jaar. Zij brengen 207,1 uur per jaar door op de tweewieler, verspreid over 560 fietsritten per persoon en 2.516 kilometer.

Er zijn slechts twee provincies waar nog meer wordt gefietst, Overijssel staat bovenaan met 1001 kilometer per persoon per jaar. Utrechters fietsen ook iets meer, namelijk 959 kilometer per jaar. De provincie waar het minst wordt gefietst is Limburg.

Meer fietsen door de e-bike

Fietsafstanden zijn in het woon-werkverkeer gestegen en we fietsen met name voor onderwijs en vrije tijd vaker en verder. Ouderen, maar ook volwassenen onder de 65 zijn meer gaan fietsen. Deze stijging komt volgens de onderzoekers door de opkomst van de e-bike.