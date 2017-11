Oudste selfie is ruim 600 jaar oud én van een Nijmegenaar

NIJMEGEN - Het eerste zelfportret van een Nederlandse kunstenaar is van de Nijmegenaar Herman Maelwael. Hij was familie van de beroemde Gebroeders van Limburg. Leden van de familie Maelwael-Van Limburg zijn bovendien de grondleggers van de Nederlandse schilderkunst.

André Stufkens en Clemens Verhoeven van de Stichting Gebroeders van Limburg in Nijmegen brachten deze glansrijke geschiedenis van Gelre als bakermat van de Nederlandse schilderkunst aan het licht.

Het oudste zelfportret staat in het Wapenboek Gelre (1394-1402). Dit boek is het meest complete overzicht van het Europese ridderschap aan het einde van de veertiende eeuw. Hertog Willem I gaf opdracht ervoor. Behalve de tekening van Maelwael bevat het wapenboek meer dan 1700 heraldische wapens.

In het boek staat op de openingspagina de tekening Keizer- en keurvorstentekening. Deskundigen zijn het er al lang over eens dat die tekening is gemaakt door Herman Maelwael. Sinds de negentiende eeuw werd gedacht dat op de tekening de verkiezing van de keizer van het Heilige Roomse Rijk, Karel IV, te zien is.