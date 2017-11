Vitesse tegen Zulte: 'Je moet thuis in scheiding liggen wil je hiernaar gaan kijken'

ARNHEM - Vitesse heeft gisteravond bepaald geen reclame gemaakt voor zichzelf in de met 2-0 verloren Europa League-wedstrijd thuis tegen Zulte Waregem.

In de media krijgt de Arnhemse club er flink van langs. 'Het is echt een kwelling om naar Vitesse te kijken', was de analyse van Johan Derksen bij RTL 7. Zijn collega René van der Gijp was het daarmee eens. 'Je moet thuis in scheiding liggen wil je hiernaar gaan kijken.'

De rode kaart voor Alexander Büttner na twee keer geel vond Derksen geen verrassing. Aanvankelijk leek het erop dat de linksback niet eens in de basis zou staan. 'Ik zou die Büttner het hele jaar rust geven. Dat vind ik zo'n aanfluiting. Dat rent en dat vliegt maar zonder enig idee. En die rode kaart is oliedom.'

Ook bij het Belgische Sporza was verslaggever Filip Joos niet verbaasd door de kaarten voor de verdediger. 'Geel voor Büttner. Daar kon je voor de wedstrijd op gokken, maar dan krijg je minder dan je inzet terug. En de heer Büttner vliegt eruit. Dat was eigenlijk al aangekondigd bij zijn eerste gele kaart. Hij is een risico op dit niveau, omdat hij het nauwelijks aan kan. Dat was ook al duidelijk bij Anderlecht.'

Het enige lichtpunt vond Joos middenvelder Mason Mount. 'Die heeft wel iets. En die tuimelperte had misschien een strafschop moeten zijn, maar hij valt te laat.'