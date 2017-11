'Buurtbus is niet ideaal voor Oosterhout'

Foto: Brengkenniscentrum.nl

NIJMEGEN - Reizigersbelangenorganisatie ROCOV is niet blij met het opheffen van buslijn 3 tussen Nijmegen en Oosterhout. Er zitten te weinig mensen in die bussen, zodat vervoerder Breng die lijn opheft. Maar voor reizigers die afhankelijk zijn van de bus moet er wel een alternatief komen, zegt ROCOV-voorzitter Ben Mouw. Maar of een buurtbus de oplossing is...

'Voor een aantal mensen in het dorp en vooral de ouderen is het een belemmering als de bus niet meer rijdt', zei Mouw op Radio Gelderland. Oosterhout ligt ver van de Nijmeegse binnenstad, 'en dan moet je kijken naar alternatieven.' Nieke Hoitink in gesprek met Mouw: Logische oplossing zou een buurtbus zijn die wordt geëxploiteerd door vrijwilligers. 'Het zou mooi zijn als vanuit het dorp vrijwilligers opstaan om dit te doen.' 'Je verdringt werkgelegenheid' Ideaal is dit volgens ROCOV niet, omdat de belangenclub geen voorstander is van het opheffen van busdiensten ten faveure van buurtbussen. Mouw: 'Je verdringt hiermee werkgelegenheid.' De provincie Gelderland stelt voor flexibele busdiensten Breng Flex van vervoerder Hermes uit te breiden. Dit is een vervoersservice in de regio Arnhem-Nijmegen waarbij reizigers met een app of per telefoon een rit van A naar B reserveren. Vakcentrale FNV liet zich eerder laatdunkend over deze dienst uit. De bond noemt Breng Flex een taxidienst en spreekt van een bezuiniging in het busvervoer. Zie ook: GS akkoord met nieuwe dienstregeling voor regionale bussen en treinen

