Epe houdt voet bij stuk: wonen in vakantiehuis mag niet

EPE - De gemeente Epe is niet van plan de aanpak rond de controles op vakantieparken te wijzigen. Dit na het protest van de bewoners van vakantiepark De Beekhorst.

De gemeente Epe wil dat vakantieparken zich op toeristen richten en dat er een einde komt aan permanente bewoning. Volgens haar zijn de controles onderdeel van een Veluwe-breed plan om het toerisme op de Veluwe te verbeteren.

'De hele Veluwe zet zich in een gastvrije bestemming te blijven voor toeristen. Op de hele Veluwe vinden dan ook vergelijkbare handhavingsacties plaats', laat de gemeente in een schriftelijke reactie weten.

Bezetting gemeentehuis Epe

Ongeveer 50 permanente bewoners van vakantiepark De Beekhorst in Epe bezetten het gemeentehuis woensdagavond. Ze wilden verhaal halen in verband met de strenge controles en boetes van de gemeente. De burgemeester Hans van der Hoeven en verantwoordelijke wethouder Robert Scholten gaan met hen in gesprek.

De gemeente schrijft verder: 'Om recreatie aantrekkelijk te houden, is het niet toegestaan om op een vakantiepark te wonen. Ook niet tijdelijk voor werk.' Volgens Epe zijn de eigenaren van recreatiewoningen en alle werkgevers in de gemeente hier al jaren van op de hoogte.

Geen plek? Ga ergens anders wonen

Voor huisvesting van mensen verwijst de gemeente Epe naar de particuliere verhuurders en woningbouwverenigingen. 'Als u in Epe geen geschikte woonruimte vindt kunt u terecht in omliggende steden zoals Apeldoorn, Zwolle en Deventer.'

Zie ook: Zo'n 50 bewoners vakantiepark bezetten gemeentehuis Epe