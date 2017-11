Achilles in steeds grotere nood

GROESBEEK - Achilles'29 komt steeds meer in de problemen.

De Groesbeekse club heeft een fikse betalingsachterstand en kan nog altijd niet aan de interne en externe financiële verplichtingen voldoen. De salarisachterstand voor de spelers bedraagt nu al drie maanden. Externe partijen willen nu hun geld opeisen, omdat ze een faillissement vrezen en dan wordt er mogelijk helemaal niks meer uitbetaald.

De clubleiding geeft vooralsnog geen commentaar. Achilles wil alle financiële problemen oplossen via een miljoenenlening bij een Braziliaanse bank. Daar is de club al ruim een half jaar mee bezig, maar het is nog altijd niet rond. Zaterdagmiddag speelt de club de Groesbeekse derby thuis tegen De Treffers.